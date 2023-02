Kurz vor 16 Uhr ging am Donnerstagnachmittag der Alarm bei den Florianis in St. Kathrein am Offenegg ein. Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war mit seinem Pkw auf der L 355 von Schmied in der Weiz kommend in Richtung Sommeralm unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Am Beifahrersitz befand sich seine 66-jährige Gattin.