"Wir haben die letzten Tage mit der Schneefräse durch den Ort fahren müssen, um den ganzen Schnee hinauszubringen", berichtet die Fischbacher Bürgermeisterin Silvia Karelly. Mehr als einen halben Meter hat es im Norden des Bezirks Weiz in den vergangenen Tagen geschneit. Durch die Schneeverwehungen war der Schnee entlang der Straßen aber oft bis zu zwei Meter hoch. Am Wochenende ging am Pfaffensattel sogar eine Lawine ab.