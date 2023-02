Kurz nach 12.30 Uhr fuhr der 77-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der B 72 in Fahrtrichtung Weiz. Am Beifahrersitz befand sich seine Frau (75). Bei Mitterdorf an der Raab dürfte der 77-Jährige schließlich aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort prallte er frontal gegen den Pkw einer 27-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Weiz. Sie war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Graz unterwegs gewesen.