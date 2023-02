Viel los - Faschingspoperl versetzen den Bezirk in Ausnahmezustand

Am 21. Februar steigt das Finale der Faschingssaison. Auch davor geht es schon rund: Maskenball in Gasen, Blochzug in Pischelsdorf oder Shows in St. Kathrein/O. und Weiz. In der Bezirkshauptstadt wird sogar das Rathaus gestürmt.