97-Jähriger führte Bücherei 76 Jahre lang – nun schließt sie

Hans Darnhofer führte die ÖGB-Bücherei in Weiz 76 Jahre lang seit deren Aufbau in den 1940er-Jahren – nun schließt sie endgültig ihre Tore. Am Freitag besteht die Möglichkeit, die rund 6000 Bücher um je 50 Cent zu erwerben.