Winterlichen Fahrverhältnisse und schneeglatte Fahrbahnen forderten auch an diesem Wochenende die Feuerwehren im Bezirk. Am Samstag musste die Stadtfeuerwehr Weiz gleich dreimal ausrücken. Um 12.50 Uhr schrillte zum ersten Mal die Sirene. Aufgrund nasser Straßen kam ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug am Lärchenweg in Weiz von der Fahrbahn ab und blieb im Matsch stecken. Die Feuerwehr befreite den Lkw mittels Seilwinde aus seiner misslichen Lage.