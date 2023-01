Am Montagmorgen, 23. Jänner, gegen 7.10 Uhr war ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw in Gleisdorf auf der Dr.-Hermann-Hornung-Gasse in Richtung Kreuzung Alois-Grogger-Gasse unterwegs.

Vor "Haus des Kindes" (Schulzentrum Gleisdorf) kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw und einem vermutlich männlichen Kind. Dieses verließ die Unfallstelle noch vor dem Eintreffen der Polizei und konnte bislang nicht ausgeforscht werden.

Am Pkw entstand leichter Sachschaden am linken Außenspiegel. Das Kind dürfte verletzt worden sein, die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Kind und erbittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Gleisdorf unter Tel: 059 133/6264.