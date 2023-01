"Schulstraßen" in der Steiermark

Wie jetzt der Verkehr vor Schulen entschleunigt werden soll

Graz führt heuer die ersten "Schulstraßen" der Steiermark ein, in St. Radegund findet am Freitag bei der Volksschule eine Begehung statt. Was Verkehrsexperten zu der neuen Maßnahme sagen.