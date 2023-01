Drei Ausfahrten gibt es auf der in diesem Bereich als Autostraße geführten B 64 Rechbergstraße entlang der Gemeinde Albersdorf, an allen dreien kommt es immer wieder zu Unfällen. So auch Dienstag im Frühverkehr knapp vor 7 Uhr. Ein Pkw-Lenker war in Fahrtrichtung Weiz unterwegs, als er aus unbekannter Ursache bei der Ausfahrt Albersdorf Nord von der Straße abkam und in eine Wasserrinne rutschte.