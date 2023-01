In der Stadt Weiz

89-jähriger Fußgänger nach Kollision mit Moped gestorben

In der Marburgerstraße in Weiz kam es Mittwochfrüh zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Mopedlenker kollidierte mit einem Fußgänger - dieser verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mopedlenker wurde schwer verletzt.