Am Dienstag gegen 19 Uhr ging der Alarm ein - und sechs Freiwillige Feuerwehren im Bezirk Weiz rückten aus. Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk hatte zuvor in Sinabelkirchen in seinem Hobbyraum den Tischherd eingeheizt. Der Herd bzw. Hobbyraum grenzt an den Stall des 65-Jährigen an. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es im Deckenbereich über dem Herd zu einem Brandausbruch.

Der Mann verständigte die Einsatzkräfte und konnte auch die Tiere aus dem Stallgebäude rechtzeitig ins Freie bringen. Weder der Mann noch ein Tier wurden verletzt.

Rund 100 Personen der Freiwilligen Feuerwehren Gleisdorf, Sinabelkirchen, Gnies, Untergroßau, Ilz und Hohenegg rückten aus. Durch ein schnelles Eignreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wirtschaftsgebäude verhindert.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Ein Bezirksbrandermittler der Polizei wird am Mittwoch weitere Erhebungen zur Brandursache führen.