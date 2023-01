Fahrzeug stand in Flammen: 46-jähriger Weizer konnte befreit werden

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Weiz kam mit seinem Pkw in Wolfgruben (Gemeinde Ilztal) von der Straße ab. Das Fahrzeug geriet in Brand. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in Krankenhaus geflogen.