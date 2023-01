Bei herrlichem Wetter mit Sonnenschein trafen sich am Silvestertag 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Oststeirerhalle in Pischelsdorf. Es fand der fünfte Roten-Nasen-Lauf statt, um die Clowndoktoren in Krankenhäusern zu unterstützen. "Jede Teilnahme macht noch mehr Clownbesuche möglich, bringt gute Laune und Spaß zu großen und kleinen Patienten", sagt Matthias Willhelm vom Organisationsteam. Das Nenngeld ging direkt an die Rote-Nasen-Clowndoctors.