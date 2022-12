Gegen 18.35 Uhr wollte die 15-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Weiz über Glawoggenbachbrücke in nördliche Richtung fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 35-jähriger Pkw-Lenker in die entgegengesetzte Richtung. An einer engen Stelle der Brücke kollidierte die 15-Jährige mit dem linken Bein und der linken Fahrzeugseite des Mopeds mit dem Pkw, wodurch sie zu Sturz kam und eine schwere Verletzung erlitt.