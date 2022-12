Er ist der Star unter den Sternen: Jener von Bethlehem, symbolisch gern mit Schweif dargestellt – egal ob über der Krippe leuchtend oder kunstvoll aus Stroh geformt, der es am Christbaum auf die Spitze treibt. Seit Jahrhunderten zieht er Menschen in seinen Bann und seine Bahnen. Es gibt Astronomen, die ihr ganzes Leben daran geforscht haben, welche Himmelserscheinung es gewesen sein könnte, die vor gut 2000 Jahren so große Strahlkraft hatte, dass sie selbst ins Matthäus-Evangelium Eingang fand:

„Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.“ (Mt 2,1-11)

Vieles spricht dafür, dass es Komet Halley war, der sich Erdenbürgern alle 74 bis 79 Jahre zeigt (das nächste Mal 2061) und einen auffälligen Staubschweif hinter sich herzieht, der damals den Weisen aus dem Osten den Weg wies.

Auch Sternschnuppen-Schauer kommen mitunter in die Ziehung. Und damit machen wir einen Sprung ins Jetzt, wo sich Astrofotograf Michael Kleinburger kürzlich, als es auf der Sommeralm noch minus und nicht plus 12 Grad hatte, fotografisch auf die Lauer gelegt hat.

In drei Stunden Belichtungszeit hat der Oststeirer eine Vielzahl an Sternschnuppen bildlich eingefangen. Die vielen verglühenden Staubteilchen (nichts anderes sind Sternschnuppen) sind ein Ergebnis des Meteorstroms der „Geminiden“, der jährlich zwischen 4. und 20. Dezember Licht ins Dunkel bringt. „Die Geminiden stehen im Schatten der Perseiden, die im August sind, aber sind nicht minder spektakulär“, sagt Kleinburger, der sich als „Pate der Nacht“ auch gegen Lichtverschmutzung einsetzt. Damit der Nachthimmel auch künftig Generationen auf der Erde zum Strahlen bringt.

Einige der besten Aufnahmen von Michael Kleinburger: