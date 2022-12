Um 7.48 Uhr wurde Dienstagfrüh die Feuerwehr Birkfeld zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Waisenegg gerufen. "Rauchentwicklung mit Verdacht auf Zimmerbrand" war die Alarmierung. "Bei unserem Eintreffen stand das Haus aber schon in Vollbrand", berichtet Einsatzleiter Franz Reithofer von der Feuerwehr Birkfeld. Der gesamte Feuerwehr-Abschnitt wurde nachalarmiert, insgesamt 150 Einsatzkräfte aus zwölf Feuerwehren standen im Einsatz. Elf Atemschutztrupps bekämpften den Brand.