Kurz vor 8 Uhr wurde die Feuerwehr Birkfeld am Dienstagmorgen zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Waisenegg gerufen. Kurze Zeit später stand das Haus im Vollbrand, aktuell sind 125 Einsatzkräfte und insgesamt zwölf Feuerwehren im Einsatz. 14 Atemschutztrupps bekämpfen den Brand.