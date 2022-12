In Waisenegg bei Birkfeld

Wohnhaus brannte komplett nieder – zwölf Feuerwehren waren im Einsatz

Zwölf Feuerwehren waren Dienstagvormittag in Waisenegg bei Birkfeld im Einsatz. Ein Wohnhaus stand in Vollbrand, verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten stundenlang an.