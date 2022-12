Workshop mit Passailer Kalligraf: Geschenke von Herz und Hand

Martin Wechtitsch aus Passail fertigt als Kalligraf neben Hochzeitseinladungen, T-Shirt-Aufdrucke oder aktuell Christbaumkugeln an. Seine "Kunst des schönen Schreibens" vermittelt er am Donnerstag in einem Workshop in Weiz.