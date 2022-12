Nicht nur am Adventkalender wird das erste Türchen geöffnet - nach sechs Wochen öffnet auch der Eurospar in Anger am 1. Dezember wieder seine Tür. "Uns haben bereits viele gefragt, wann wir endlich wieder aufsperren", erzählt Thomas Zsifkovits, Geschäftsführer des Sparkmarktes in Anger. Wegen Umbauarbeiten war das Geschäft geschlossen. Am Mittwochabend wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Freunden, Familie und Wegbegleitern zur exklusiven Eröffnungsfeier geladen.