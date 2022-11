Pkw-Lenker beging nach Kollision Fahrerflucht

Am Sonntagabend kam es zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen in Grub bei St. Ruprecht an der Raab. Eine Pkw-Lenkerin wurde verletzt, der Zweitbeteiligte hielt sein stark beschädigtes Fahrzeug nicht an und begann Fahrerflucht.