Donnerstagnachmittag kam es in St. Ruprecht an der Raab zu einer Frontalkollision zweier Pkw. Zwei Personen aus dem Bezirk Weiz wurden schwer und ein Kleinkind unbestimmten Grades verletzt.

Der Unfall passierte gegen 15:45 Uhr als eine 40-Jährige ihren Pkw auf der L 361 von Lingstätten kommend in Richtung Etzersdorf lenkte. In einem Kindersitz auf der Rücksitzbank befand sich ihr dreijähriger Sohn. Zur selben Zeit fuhr ein 23-Jähriger seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Laut eigenen Angaben geriet der Lenker aufgrund einer Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. In weiterer Folge kam es zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.