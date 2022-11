Die bisher unbekannten Täter zwängten vermutlich mit einem Schraubendreher die Terrassentüre des Vereinshauses in St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz) auf und verschafften sich so Zutritt. Im Vereinsheim brachen sie einen Metallspind auf und stahlen die darin versperrte Handkassa. Sie dürften mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutete haben.