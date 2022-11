Eine 49-Jährige aus dem Bezirk fuhr Donnerstagfrüh gegen 5.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Waldgasse in Weiz in Fahrtrichtung Waldsiedlung. Im Kreuzungsbereich wollte sie nach links in die Waldsiedlung einbiegen und dürfte dabei eine entgegenkommende 16-jährige Radfahrerin übersehen haben. Die Sicht war aufgrund der Dunkelheit, der Nässe und des Nebels schlecht, das Rad war vollkommen unbeleuchtet und die 16-Jährige trug dunkle Kleidung.