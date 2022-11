Um 9.43 Uhr am Donnerstag rückte die Feuerwehr Weiz nach Büchl aus - zwei Arbeiter waren in Not geraten. In etwa 15 Meter Höhe saßen die beiden Männer in einem stark beschädigten Krankorb fest. Mittels Teleskopmastbühne konnten die beiden nach ungefähr einer Stunde erfolgreich gerettet werden.