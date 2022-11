Am 31. Oktober wurde dem Altausseer Autor Herbert Dutzler in Velden am Wörthersee der Österreichische Krimipreis übergeben. Am Mittwochabend war er zu Gast in Birkfeld im Kaffeewirtshaus Schlagers. Dort gab Dutzler Kostproben aus einem Krimi der Altausseer Reihe rund um den tollpatschigen Polizisten Gasperlmaier zum Besten, durch die er bekannt wurde. Außerdem stellte er seinen neuen Thriller "In der Schlinge des Hasses" vor, in dem er den Weg eines Kleinkindes zu einem Rechtsradikalen schildert. Zuletzt nahm er die Zuhörer mit auf die Reise in die Vergangenheit, genauer ins Jahr 1958, auf eine Urlaubsfahrt nach Italien. Aus der Perspektive eines Zehnjährigen erzählte er über eine Busreise, Grenzkontrollen und die ersten Eindrücke in einem fremden Land.