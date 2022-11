Die Playbackshows in St. Margarethen an der Raab haben einen guten Ruf und ziehen die Massen aus dem umliegenden Hügelland in die ebenso bezeichnete Halle. 1000 Zuschauer waren diesmal nach längerer coronabedingter Pause zur inzwischen sechsten Auflage gekommen. Und sie sollten die Halle gut gelaunt wieder verlassen. Denn das Organisationsteam um Heimo Marksteiner, Ernst Bonstingl, Wolfgang Nast und Karl Fritz stellte wieder ein umfangreiches Programm zusammen. Insgesamt 45 Akteure standen auf der Bühne, 50 weitere kümmerten sich um Aufbau, Technik oder andere Dinge im Umfeld der Show.