Am Weizer Hauptplatz

Die grüne Herbsttour startet am Samstag in Weiz

Die steirischen Grünen touren in ihrer neuen Kampagne durch die Bezirke, der Auftakt erfolgt am Samstag am Weizer Hauptplatz. Das Thema lautet "Gutes Klima schaffen - Vertrauen stärken".