"Es war ein gutes Jahr für den Apfel, bei uns, aber auch in allen anderen Betrieben", sagt Ursula Reiter, Weizer Bezirksbäuerin, am Tag des Apfels. Dieser wird traditionell am zweiten Freitag im November begangen. Die Kammer-Funktionäre sind an diesem Tag in Weiz unterwegs, um in Partnerbetrieben auf die Wichtigkeit des Apfels für die Region hinzuweisen und mit ein paar erntefrischen Äpfeln Danke zu sagen. Im Bezirk Weiz ist der Apfel das meist angebaute Produkt. "Es gibt im Bezirk Weiz 650 bis 680 Betriebe, die Äpfel kultivieren", sagt Kammersekretär Johann Rath.