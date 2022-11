"Es tut uns sehr leid und es waren viele schlaflose Nächte, bis wir die Entscheidung getroffen haben", sagt Wirtin Ingrid Schwarz. Seit 44 Jahren arbeitet die 69-Jährige beim Ackerwirt in Puch bei Weiz. Ihr Mann Augustin Schwarz ist 75 Jahre alt. Seine Großeltern haben das Gasthaus im Jahre 1880 eröffnet. "Unsere Enkelin würde es in fünfter Generation führen." Dazu wird es jedoch nicht mehr kommen. Am 31. Dezember heißt der Ackerwirt zum allerletzten Mal seine Gäste willkommen, dann schließt er - nach 142 Jahren.