Der 15-jährige Weizer David Burlacu ist ein erfolgreicher Sportler in der Kampfsportart Savate. Ab Samstag ist er beim World-Youth-Festival in Bangkok. Dieses wird organisiert vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC), dem Kinderhilfswerk Unicef und der Organisation "United Through Sports" (vereint durch Sport) und findet zum fünften Mal statt. Dort gibt es aber keine sportlichen Wettkämpfe, es geht darum, Sportlerinnen und Sportler als Funktionäre der Zukunft auszubilden. 700 junge Sportler werden dort vertreten sein.