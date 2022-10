Ein 45-jähriger Niederösterreicher arbeitete am Donnerstagvormittag in St. Kathrein am Hauenstein in einer neu errichteten Güllegrube einer Landwirtschaft. In dieser wollte er gegen 10 Uhr die Eisenschalung entfernen, als er sich mit zwei Fingern der linken Hand bei einem Schalelement einklemmte. Trotz der Arbeitshandschuhe erlitt der Mann schwere Verletzungen.