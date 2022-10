"Die Stimmung war spitze", freut sich Linda Reisinger vom Maturaballkomitee des BG/BRG Weiz. Am 25. Oktober feierte sie mit 30 Kolleginnen und Kollegen im Schulgebäude den großen Abschlussball unter dem Motto: "Zentrale an Matura - ready for take-off". Und wie die Maturantinnen und Maturanten abhoben - etwa bei den Hebefiguren der Polonaise. Auch die Mitternachtseinlage thematisierte das Fliegen. Die Jungs wollen nach der Matura in den Partyurlaub fliegen, die Mädchen sich einen Wellnessurlaub gönnen. Am Flughafen treffen sie einander und heben gemeinsam ab in Richtung Freiheit, mit musikalischer Begleitung von Lenny Kravitz mit "Fly away", Helene Fischer mit "Flieger" oder mit dem Partyhit "Dicht im Flieger" von Julian Sommer. Danach wurden alle Gäste auf die Tanzfläche gebeten, um gemeinsam das "Fliegerlied" zu tanzen.

Selbst die Band passt zum Thema - "Skylight" bereitete musikalische Höhenflüge. Die Tanzfläche war den ganzen Abend nie leer. Für gute Stimmung sorgte in der Disco DJ Sanny. Alle, die eine Pause vom Tanzen brauchten, konnten die Deko bestaunen, wie etwa das Riesenflugzeug in der Aula, sich die interaktive Wand näher ansehen oder in der Fotobox Erinnerung an diese unvergessliche Nacht festhalten.

Weiteres Highlight der Ballnacht: Die Aktienbar. Je nach Verkaufszahl änderte sich der Preis der Getränke immer wieder. Beim Glückshafen gab es viele Preise zu gewinnen, etwa einen 500-Euro-Reisegutschein von TUI, auch ein Schätzspiel gab, sowie Mehlspeisen- und Schnapsverkauf.