Heimische Wirte fahren derzeit auf Sparflamme. Explodierende Strompreise, aber auch Teuerungen im Lebensmittelsektor (etwa beim Frittierfett) müssen in der Not erfinderisch machen. In Italien ändern Köche inzwischen sogar die Zubereitungstechniken. Sie kochen verstärkt am Holzherd, verzichten wenn möglich aufs Backrohr. Wie schauen die Spar-Rezepte bei den Wirten im Bezirk Weiz aus?