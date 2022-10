Im Bezirk Weiz ist am Dienstag ein 15-Jähriger bei einem Unfall mit einem Elektrodreirad schwer verletzt worden. Der Jugendliche war im Gemeindegebiet von Mitterdorf an der Raab mit dem "Tuk-Tuk" in einen Wald gestürzt. Ein 13-Jähriger, der den Unfall verursacht hatte, konnte noch rechtzeitig abspringen.