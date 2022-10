Ein 38-jähriger Alko-Lenker krachte mit seinem 63-jährigen Beifahrer die. frontal in das Auto eines 18-Jähriger. Der junge Mann war mit seinen beiden Beifahrern im Alter von 15 und 18 Jahren auf der L 363 in Richtung Rohrbach am Kulm (Bezirk Weiz) unterwegs.