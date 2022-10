Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten am Freitagnachmittag auf der B 54 Richtung Pischelsdorf zwei Fahrzeuge. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Kreisverkehr bei der Yes-Tankstelle in Großpesendorf (Gemeinde Ilztal). "Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert", sagt Robert Schwarz, Kommandant der Feuerwehr Neudorf-Großpesendorf. Drei Personen wurden dabei teils schwer verletzt.