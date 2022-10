"Keine Sterne in Athen, stattdessen Schnaps in St. Kathrein" - diese Textzeile aus dem Hit von Stephan Remmler kommt einem unweigerlich in den Sinn, wenn man die Straßen zu St. Kathrein am Offenegg hinan fährt. Das Lied verhalf dem Ort 1986 zu internationaler Bekanntheit. Mittlerweile gibt es einen eigenen Vogelbeer-Wanderweg und ein Maskottchen - den Vogelbären. Dabei war zunächst nicht klar, welcher "Kloara" - also umgangssprachlich Schnaps - da eigentlich gemeint war. Und auch nicht, welches St. Kathrein.