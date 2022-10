Autofahrer, die bereits in diese Situation kamen, wissen: Nach einer Kollision mit einem Wildtier ist nicht nur der Schreck enorm, auch macht sich Verunsicherung breit: Was ist jetzt eigentlich zu tun? Sowohl die Polizei als auch ein Jäger müssten verständigt werden, will man sich nicht strafbar machen. Was jedenfalls gar nicht geht: weiterfahren und das verletzte Tier seinem Schicksal überlassen.