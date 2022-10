Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 15.40 Uhr auf der Rechberg Straße B 64 in Richtung Passail. Ein 26-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz fuhr dabei nahezu ungebremst von hinten auf einen Motorradfahrer (74) auf. Der Motorradfahrer kam dadurch zu Sturz und wurde leicht verletzt. Einen Grund für die Kollision konnte der Pkw-Lenker offenbar nicht nennen. Er gab laut Polizei an, einen Migräneanfall erlitten zu haben. Der 74-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das LKH Weiz eingeliefert.