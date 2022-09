Ein umfangreiches Programm wurde am vergangenen Wochenende in der Marktgemeinde Sinabelkirchen geboten. Zunächst stand am Samstag alles im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums der Marktmusik. 500 Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Steiermark waren zum großen Musifest gekommen. Am Abend gab es tolle Stimmung mit Oberkrainer Power.