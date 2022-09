In Gleisdorf, Bezirk Weiz, zündelten am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr vier Kinder (drei Buben und ein Mädchen im Alter von elf bis zwölf Jahren). Sie entzündeten ein Lagerfeuer und gossen Benzin auf das bereits glühende, nasse Holz in der Feuerstelle. Das Benzin besorgte ein 12-Jähriger dem alten Tank eines Mopeds, es dürfte sich ungefähr um einen viertel Liter Benzin gehandelt haben.