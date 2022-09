Zwei Jahrzehnte nach der Ermordung des Italieners Gianmaria Vitali (47) wurde seine slowakische Freundin Ljudmila B. (57) und deren Ex-Schwager Michael B. (54) verhaftet und an die österreichischen Behörden ausgeliefert. Die beiden befinden sich nun in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft. Die Anklage wirft ihnen Anstiftung zum Mord und Mord vor.