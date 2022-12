Zwei Jahrzehnte nach der Ermordung des Italieners Gianmaria Vitali (47) wurden seine slowakische Freundin Ludmila B. (57) und deren Ex-Schwager Michael B. (54) verhaftet und im September an die österreichischen Behörden ausgeliefert. Die beiden warten seitdem in der Justizanstalt Graz-Jakomini auf ihren Prozess. Der Termin steht nun fest: Am 20. Jänner wird im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Graz verhandelt, der Prozess ist für vier Tage anberaumt. Die Anklage wirft den beiden Anstiftung zum Mord und Mord vor.

Die Leiche des Italieners wurde am Morgen des 14. Juli 2001 am Rande eines Feldweges neben der Südautobahn in Sinabelkirchen von einem Radfahrer entdeckt. Der Tote wies einen Stich am Rücken und einen Kopfschuss auf.

Die Identität des Opfers und der Tatablauf konnten damals aufgrund der Spuren am Tatort rasch geklärt werden. Vitali war vermutlich am Wiener Südbahnhof in das Auto seiner Mörder gestiegen. Die Fahrt ging Richtung Süden. In Sinabelkirchen fuhren sie von der Autobahn ab. Auf einem Feldweg durfte der Italiener noch eine Zigarette rauchen, dann musste er niederknien. Einer der Täter stach ihn ins Rückenmark. Durch den Stich konnte sich das Opfer nicht mehr bewegen. Der zweite Täter schoss ihm in den Kopf.

Drogensüchtiger Häftling packte aus

Schon damals führte eine Spur in die Slowakei. Doch der Mord blieb jahrelang ungeklärt, bis 2016 ein drogensüchtiger Häftling in einem slowakischen Gefängnis die Namen von mehreren Verdächtigen nannte. Die slowakischen Ermittler kontaktierten die österreichischen Behörden.

Die Mordermittler des LKA Steiermark stellten im Zuge ihrer Recherchen fest, dass es sich um den Mord an Gianmaria Vitali handelt. Sie befragten in Begleitung eines Staatsanwaltes den Informanten im Gefängnis. Auch die genannten Personen wurden überprüft. Die Spur führte zur Freundin des Italieners, der 57-jährigen Ludmila B., ihres Ex-Schwagers Michael B. (54), Miroslaw D. (54) und Igor P. (58). Es kam zu Verhaftungen: D. wurde an Österreich ausgeliefert, die Frau und ihr Ex-Schwager aus formalen Gründen wieder enthaftet. Igor P. wurde in Ungarn festgenommen und nach Graz überstellt.

Erst nachdem sich der Europäische Gerichtshof mit dem Fall auseinandergesetzt hatte, wurden Ludmila B. und Michael B. in ihrer Heimat verhaftet und ausgeliefert. Die beiden waren bereits 2019 wegen Mordes bzw. Anstiftung zum Mord angeklagt, befanden sich zu dem Zeitpunkt aber noch auf freiem Fuß.

Zwei Schuldsprüche

Das Verfahren gegen sie wurde während der Verhandlung im Grazer Straflandesgerichtes ausgeschieden. D. wurde wegen Mordes verurteilt, P. wegen Beihilfe. Beide erhielten langjährige Gefängnisstrafen. Nun müssen sich auch Ludmila B. und Michael B. vor einem Schwurgericht in Graz verantworten.