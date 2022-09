Am Karberg bei Hohenkogl

Kleinbus überschlug sich - Lenker blieb unverletzt

Am Sonntagabend kam ein Lenker mit seinem Kleinbus von der B 72 am Karberg bei Mitterdorf an der Raab von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb im Straßengraben seitlich zum Stehen. Der Lenker blieb unverletzt.