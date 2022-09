Kurz vor 22.30 Uhr rückten die beiden Feuerwehren Prebuch und Gleisdorf am vergangenen Freitagabend aus. Ein Mann kam mit seinem Obstbautraktor aus noch ungeklärter Ursache vom Pirkreutweg - einer Straße in der Gemeinde Albersdorf-Prebuch - ab. Er stürzte samt Traktor in den Straßengraben und klemmte sich dabei den Fuß ein.