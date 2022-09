Zum zweiten Mal schlüpft Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits in die Rolle des Callboys Georgy Hillmaier. "Love Machine 2" startet offiziell am 6. Oktober in den Kinos. Am Freitag, 23. September, findet jedoch bereits die Vorpremiere im Dieselkino Gleisdorf statt, für die die Kleine Zeitung 3x2 Karten verlost. Anschließend gibt es ein Publikumsgespräch mit Thomas Stipsits und dem Filmteam.