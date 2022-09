Unfall mit drei Lkw und einem Pkw: Eine Person unbestimmten Grades verletzt

Eine Person wurde am Donnerstagnachmittag unbestimmten Grades verletzt. Sie war in einen Verkehrsunfall auf der A2 in Fahrtrichtung Graz kurz vor Laßnitzhöhe verwickelt, bei dem ein Pkw und drei Lkw beteiligt waren.