"Und? Habt ihr heute schon ein Bier getrunken?", fragt ein Polizist in die Runde, zwölf Kinderaugen schauen in fragend an. "Natürlich nicht", antwortet einer der Burschen und lacht. Der Polizist zeigt gerade den Alkomat her. Daneben liegt die Nagelsperre, diese zieht mit ihren spitzen Pfeilen weit mehr Aufmerksamkeit auf sich. Anlässlich der 10-Jahres-Feier der Landespolizeidirektion Steiermark lud die Weizer Bezirksinspektionen am Dienstag von 13 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein und war somit eine von 13 steirischen Inspektionen, die ihre Tür öffnete.