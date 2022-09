Im Zuge eines Jagdausganges war ein deutscher Jagdterrier Freitagnacht in einem Waldstück in Feistritz bei Strallegg unterwegs. Der Hund lief gegen 19 Uhr davon und wurde erst am nächsten Morgen, aufgrund eines GPS-Trackers verendet gefunden.

Amtstierarzt Gerhard Kutschera stellte einen Durchschuss am sechs Jahre alten Rüden fest, "mit einer relativ großen Eintrittsöffnung. Es gab keine Splitterwirkung", sagt er. "Die Polizei arbeitet mit wirklich großem Engagement an diesem Fall und geht wirklich jedem Hinweis nach", so Kutschera. Der Rüde habe außerdem ein Signalband getragen und war dadurch eindeutig im Wald erkennbar.

Der Hund war – verrät Kutschera – nicht nur ein Jagdhund, sondern auch ein "braves Familienmitglied". Die Polizeiinspektion Birkfeld ermittelt jetzt wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung.